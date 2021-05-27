Озвучить 4 коротких видео

# 1 — $ 15

Здравствуйте,

Нам необходимо озвучить 4 коротких (1-2 минуты) видео.

Тематика - инструкция по применению товаров из категории «бытовая химия».

Количество текста не очень большое, буквально 4-6 предложений в каждом.

Заявки без образца вашего голоса приниматься не будут. Важно качество звука, если вы сами сможете наложить голос на видеоряд - будет огромным преимуществом.

Фрагмент видео для озвучки - https://drive.google.com/file/d/11Y7Cg-EJ221cf5fF5u6ojE-noqCVyvaX/view?usp=sharing

Текст - Средство для прочистки труб The Drain Opener с лёгкостью справится даже с самым стойким засором. Растворяет волосы, жир и прочие органические продукты.