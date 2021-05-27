Озвучить 4 коротких видео

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Завершен29 заявок3623 просмотра
#1$15

Здравствуйте,

Нам необходимо озвучить 4 коротких (1-2 минуты) видео.

Тематика - инструкция по применению товаров из категории «бытовая химия».

Количество текста не очень большое, буквально 4-6 предложений в каждом.

Заявки без образца вашего голоса приниматься не будут. Важно качество звука, если вы сами сможете наложить голос на видеоряд - будет огромным преимуществом.

Фрагмент видео для озвучки - https://drive.google.com/file/d/11Y7Cg-EJ221cf5fF5u6ojE-noqCVyvaX/view?usp=sharing

Текст - Средство для прочистки труб The Drain Opener с лёгкостью справится даже с самым стойким засором. Растворяет волосы, жир и прочие органические продукты.

4 года назад
ferd88
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3 года назад

Победитель конкурса

anitaanita37
Анна 
32 года
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3 года назад
4 года назад
Огромное спасибо Анне за оперативную и качественную работу. С удовольствием обратимся к ней ещё раз. Спасибо!
Благодарю Александра за четко поставленные задачи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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