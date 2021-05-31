Озвучка видео, нужен дикторский голос. Пример вот Пожалуйста не присылайте примеры голоса для реклам, стихов или песен. Рассматриваться будут только те голоса которые покажут примеры закадровой озвучки. https://www.youtube.com/watch?v=VznFg6gh92s
Озвучить 28 монеток + 1 описание
Добрый день!
У меня готово задание на очередную партию монеток.
Времени до 6.06 !
Спасибо !!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание34 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно озвучить видео в 51 секунду. Легенда - Клиент приехал в сервис и рассказывает что там есть. "Привет всем. Нашел(шла) бокс с для самостоятельного ухода за автомобилем. Это как мойки самообслуживания, только ...Озвучивание17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести с русского и выразительно озвучивать текст на английском языке без акцента. Озвучка нужна для Youtube. Продолжительность одной аудиодорожки 8-10 минут. Требования: . Свободное владение английским языком без ...Озвучивание13 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
описание ролика (тролли , боты)Озвучивание3 заявкиЗакрыт4 года назад
Озвучить стихотворение за положительный отзыв не для коммерческого использованияОзвучивание15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Нам необходимо озвучить 4 коротких (1-2 минуты) видео. Тематика - инструкция по применению товаров из категории «бытовая химия». Количество текста не очень большое, буквально 4-6 предложений в каждом. Заявки ...Озвучивание1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно записать 10-15 секундное аудиосообщение формата mp4.Нужен только мужской голос 40-60 летнего мужчины.Говорить текст нужно не расторопно, так что бы он казался естественным!Текст для озвучки : Так сейчас я за рулем, попрошу помощников выслать вам ...Озвучивание20 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Необходимо записать пару предложений на хороший микрофон, чтобы озвучить персонажа мультфильма - Иоганна Себастьяна Баха. Да-да, не спрашивайте, это странно. И нужно попасть в типаж тучного важного мужчины. Погуглите портреты. Можете стилизовать голос - прекрасно. ...Озвучивание10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется носитель немецкого языка для записи голосового приветствия на 5-10 секунд. Выполнить нужно как можно скорее. Стоимость предлагайте. Предпочтительный способ связи - телеграм.Озвучивание6 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Ищем диктора, для озвучки текстов, длина одного текста примерно на 5 или 10 минут. Возможно постоянное, долгосрочное сотрудничество. Присылайте, пожалуйста, примеры и ориентировочную стоимость, желательно в личное сообщение.Озвучивание81 заявкаЗакрыт4 года назад