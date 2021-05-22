Необходимо перевести с русского и выразительно озвучивать текст на английском языке без акцента. Озвучка нужна для Youtube. Продолжительность одной аудиодорожки 8-10 минут. Требования: . Свободное владение английским языком без ...
Озвучить видеоролик. Нужно мужской и женский голос(2 варианта)
Нужно озвучить видео в 51 секунду. Легенда - Клиент приехал в сервис и рассказывает что там есть.
"Привет всем. Нашел(шла) бокс с для самостоятельного ухода за автомобилем. Это как мойки самообслуживания, только круче. Итак : два осушителя воздуха - никакого влажного салона после химчистки. Четыре Профессиональные полировальные машинки. Пылесос влажной уборки Керхер. Набор щеток для детальной чистки салона. Парогенератор. Проф мойка высокого давления на 250 бар. Раковина с холодной и горячей водой. Сплит система, для комфортного климата. Чистые салфетки из микрофибры. Фирменное ведро с сеткой , музыка, рулон бумажных полотенец. Набор профессиональной химии для чистки. Пылесос для сусхой уборки и озонатор. Полироли и круги. Ну и офигенный свет. Сейчас заеду и будет химчистка своими руками. Хочешь хорошо - сделай сам."
Видеоряд соответвует тексту, видео здесь не могу прикрепить, вышлю в телеграмм.
На выходе хочу получить готовый видеоролик для открутки рекламной компании в инсте и тиктоке.
Заявки фрилансеров
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