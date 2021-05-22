Озвучить видеоролик. Нужно мужской и женский голос(2 варианта)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт17 заявок825 просмотров

Нужно озвучить видео в 51 секунду. Легенда - Клиент приехал в сервис и рассказывает что там есть.

"Привет всем. Нашел(шла) бокс с для самостоятельного ухода за автомобилем.  Это как мойки самообслуживания, только круче.  Итак :  два осушителя воздуха - никакого влажного салона после химчистки. Четыре Профессиональные полировальные машинки. Пылесос влажной уборки Керхер. Набор щеток для детальной чистки салона. Парогенератор. Проф мойка высокого давления на 250 бар. Раковина с холодной и горячей водой. Сплит система, для комфортного климата. Чистые салфетки из микрофибры. Фирменное ведро с сеткой , музыка, рулон бумажных полотенец. Набор профессиональной химии для чистки. Пылесос для сусхой уборки и озонатор. Полироли и круги. Ну и офигенный свет. Сейчас заеду и будет химчистка своими руками. Хочешь хорошо - сделай сам."

Видеоряд соответвует тексту, видео здесь не могу прикрепить, вышлю в телеграмм.

На выходе хочу получить готовый видеоролик для открутки рекламной компании в инсте и тиктоке.

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