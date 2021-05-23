Нужно озвучить видео в 51 секунду. Легенда - Клиент приехал в сервис и рассказывает что там есть. "Привет всем. Нашел(шла) бокс с для самостоятельного ухода за автомобилем. Это как мойки самообслуживания, только ...
Озвучка ютуб видео на 4 минуты женский голос
Озвучка видео, нужен дикторский голос. Пример вот
Пожалуйста не присылайте примеры голоса для реклам, стихов или песен. Рассматриваться будут только те голоса которые покажут примеры закадровой озвучки.
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