Озвучка ютуб видео на 4 минуты женский голос

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Закрыт34 заявки2441 просмотр

Озвучка видео, нужен дикторский голос. Пример вот

Пожалуйста не присылайте примеры голоса для реклам, стихов или песен. Рассматриваться будут только те голоса которые покажут примеры закадровой озвучки.  

https://www.youtube.com/watch?v=VznFg6gh92s

4 года назад
channreviews
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