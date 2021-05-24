Добрый день! У меня готово задание на очередную партию монеток. Времени до 6.06 ! Спасибо !!!
Озвучить инструкцию длительностью 4 минуты
Необходимо озвучить простой текст инструкции по работе с расширением для Google Chrome. Длительность от 3 до 5 минут.
Полный текст инструкции предоставлю исполнителю.
Укажите в отклике примеры своей озвучки и качества записи, которое будет на выходе.
Срок выполнения: 1 день
Бюджет: 1000 рублей
Заявки фрилансеров
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