Озвучить инструкцию длительностью 4 минуты

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт37 заявок774 просмотра

Необходимо озвучить простой текст инструкции по работе с расширением для Google Chrome. Длительность от 3 до 5 минут. 

Полный текст инструкции предоставлю исполнителю.

Укажите в отклике примеры своей озвучки и качества записи, которое будет на выходе.

Срок выполнения: 1 день

Бюджет: 1000 рублей

4 года назад
spevalera23
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