Видеоролик, описание SaaS (англ озвучка)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт4 заявки542 просмотра

Привет!

Требуется презентационный ролик для SaaS-сервиса,

хронометраж до 60 сек, анимация + текст (раскадровка https://docs.google.com/presentation/d/1pREKuAGODvzvuHOliA9SkYMgWDc4qYKBFGGVTATlAE0/edit#slide=id.p). Озвучка - фоновая музыка + текст на английском. ВАЖНО озвучивать должен носитель англ. языка

как пример:

https://www.youtube.com/c/SerankingCom/featured

https://disk.yandex.ru/i/30pvncbg0BaJ0Q

4 года назад
guest_16222061687128
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