Здравствуйте. в заявочку ссылку на портфолио с голосом пожалуйста прикрепите. пример голоса в обработке
Видеоролик, описание SaaS (англ озвучка)
Привет!
Требуется презентационный ролик для SaaS-сервиса,
хронометраж до 60 сек, анимация + текст (раскадровка https://docs.google.com/presentation/d/1pREKuAGODvzvuHOliA9SkYMgWDc4qYKBFGGVTATlAE0/edit#slide=id.p). Озвучка - фоновая музыка + текст на английском. ВАЖНО озвучивать должен носитель англ. языка
как пример:
https://www.youtube.com/c/SerankingCom/featured
Заявки фрилансеров
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