Озвучка детским голосом ( английский без акцента )

Озвучивание детских игрушек высоким детским голосом , на английском языке , без акцента , с правильным ударением , весело и задорно! Нужно два голоса, женский и мужской , на долгосрочную занятость! Пример: Two hands, two legs, two ears, two eyes … And only one nose! Achoo!Let’s dance and have fun! Ha-ha! I think I’m tired. (Зевает) I want to take a little rest... Hello! Woof-woof, I’m a puppy, Sam. And what’s your name?