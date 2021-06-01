Озвучка рекламных аудиороликов

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт30 заявок839 просмотров

Добрый день. Я ищу диктора для озвучивания нескольких коротких рекламных роликов для рекрутинговый компании. Озвучивание нужно на украинском и русском языке. Всего несколько предложений. 

Можем ли мы договорится о сотрудничестве? 

4 года назад
OlenaTV
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