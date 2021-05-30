Дикторская озвучка имиджевого видео по объекту недвижимости

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Закрыт53 заявки1130 просмотров

Необходима дикторская озвучка для имиджевого видеоролика длительностью 5-6 минут по объекту недвижимости.

4 года назад
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