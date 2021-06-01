Необходима дикторская озвучка для имиджевого видеоролика длительностью 5-6 минут по объекту недвижимости.
Озвучка рекламного ролика мужским голосом RU и UA
Здравствуйте. Ищу диктора для озвучки нескольких коротких рекламных роликов по (15-20 секунд) мужским голосом. Ролики нужно озвучить в четверг - пятницу (03/04.06.2021) на русском и украинском языках.
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