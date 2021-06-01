Озвучка рекламного ролика мужским голосом RU и UA

Озвучка видео, нужен дикторский голос. Пример вот Пожалуйста не присылайте примеры голоса для реклам, стихов или песен. Рассматриваться будут только те голоса которые покажут примеры закадровой озвучки. https://www.youtube.com/watch?v=VznFg6gh92s