Озвучить 5 видео на русском языке

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Закрыт45 заявок1527 просмотров

Есть 5 видео роликов на английском языке. https://www.youtube.com/watch?v=-4knHWX-fr4 - 1:54 минhttps://www.youtube.com/watch?v=Jsy64DomXyg - 1:46 минhttps://www.youtube.com/watch?v=Dfwx-PkTbAk - 1:46 минhttps://www.youtube.com/watch?v=p81tEFOtEqw - 1:23 минhttps://www.youtube.com/watch?v=S0XxS5Rd2qw -1:38 мин

Есть озвученные файлы на русском языке:

https://disk.yandex.ru/d/B1abkuCeVofFBQ

Нужно озвучить 5 видео на русском языке.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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