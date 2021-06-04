Озвучить коммерческий ролик (мужской голос)

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  2. Озвучивание
Закрыт8 заявок444 просмотра

Требуется озвучить ролик коммерческого характера.

хронометраж примерно 3,5-4 минуты. 

в аудиофайле голос который нам подойдет  (...там где "шейповый приятный бизнес ролик")

Если ваш голос похож, пишите цену.

4 года назад
maxxxxam
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