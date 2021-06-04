Задача: озвучить 1-минутный ролик для YouTube-канала (трейлер) по готовому тексту. Ищем женский голос. С записью на ваше профессиональное оборудование для высокого качества аудио. Остальные детали вышлем в начале сотрудничества. Предлагайте )
Озвучить коммерческий ролик (мужской голос)
Требуется озвучить ролик коммерческого характера.
хронометраж примерно 3,5-4 минуты.
в аудиофайле голос который нам подойдет (...там где "шейповый приятный бизнес ролик")
Если ваш голос похож, пишите цену.
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