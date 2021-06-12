Доозвучить первый экран

https://disk.yandex.ru/i/wBMC_dk-uSTz4A

Alcogram - приложение, которое каждый день спрашивает вас, пили ли вы вчера, а вы не сможете пропустить ответ на этот вопрос

Можно в принципе запись отдельно фразу и отдельно еще раз озвучить все