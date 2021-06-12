Доозвучить первый экран

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Завершен1 заявка90 просмотров

https://disk.yandex.ru/i/wBMC_dk-uSTz4A

Alcogram - приложение, которое каждый день спрашивает вас, пили ли вы вчера, а вы не сможете пропустить ответ на этот вопрос

Можно в принципе запись отдельно фразу и отдельно еще раз озвучить все

4 года назад
KursX
30 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

edeltety
Ольга 
44 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$5
1 день
Рекомендую
Рекомендую

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edeltety
Ольга 
44 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
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