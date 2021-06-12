Диктор для озвучивание статей на военной тематике

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт37 заявок815 просмотров

Требуется диктор для озвучивания статей объемом 5 страниц А4 (Time New Roman, 14, междустрочный интервал 1,5). Тематика военная авиация.

Голос диктора должен быть приятным, низким, выразительным, с хорошей дикцией.

Исполнитель должен уметь обращаться с программами для редактирования звука.

На выходе должен быть аудио файл с чистым голосом, без шума и лишних звуков.

Добавляя заявку убедитесь что в вашем портфолио есть звукозапись с вашем голосом, без этого заявка рассматриваться не будет.

При успешном завершении проекта возможно сотрудничество на долгосрочной основе.

4 года назад
Vanea88
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
53 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Рустем
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Олег
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Егор
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Надина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Петр
 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Тарас
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
4 года назад
Андрей
 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Юлия
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Алексей
 
51 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
4 года назад
Александра
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Григорий
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Ерлан
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Елизавета
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Златоустов
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Алексей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 отзывов
4 года назад
Денис
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен срочно диктор

    Нужен срочно диктор, мужчина, который озвучит на русском и английском языках, нужен  голос лирический, глубокий для озвучки эмоционального видео

    Озвучивание13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить коммерческий ролик (мужской голос)

    Требуется озвучить ролик коммерческого характера. хронометраж примерно 3,5-4 минуты.  в аудиофайле голос который нам подойдет  (...там где "шейповый приятный бизнес ролик") Если ваш голос похож, пишите цену.

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить 1-минутный ролик для YouTube-канала

    Задача: озвучить 1-минутный ролик для YouTube-канала (трейлер) по готовому тексту. Ищем женский голос. С записью на ваше профессиональное оборудование для высокого качества аудио. Остальные детали вышлем в начале сотрудничества. Предлагайте )

    Озвучивание22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна услуга диктора

    Надо озвучивать истории на ютуб канале . Тематика детективная, мистика и т.д На постоянной основе . Голос МУЖСКОЙ Пишите примеры и цены

    Озвучивание11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить 5 видео на русском языке

    Есть 5 видео роликов на английском языке. https://www.youtube.com/watch?v=-4knHWX-fr4 - 1:54 минhttps://www.youtube.com/watch?v=Jsy64DomXyg - 1:46 минhttps://www.youtube.com/watch?v=Dfwx-PkTbAk - 1:46 минhttps://www.youtube.com/watch?v=p81tEFOtEqw - 1:23 минhttps://www.youtube.com/watch?v=S0XxS5Rd2qw -1:38 мин Есть озвученные файлы на русском ...

    Озвучивание45 заявок
    Закрыт
    4 года назад