Диктор для озвучивание статей на военной тематике

Требуется диктор для озвучивания статей объемом 5 страниц А4 (Time New Roman, 14, междустрочный интервал 1,5). Тематика военная авиация.

Голос диктора должен быть приятным, низким, выразительным, с хорошей дикцией.

Исполнитель должен уметь обращаться с программами для редактирования звука.

На выходе должен быть аудио файл с чистым голосом, без шума и лишних звуков.

Добавляя заявку убедитесь что в вашем портфолио есть звукозапись с вашем голосом, без этого заявка рассматриваться не будет.

При успешном завершении проекта возможно сотрудничество на долгосрочной основе.