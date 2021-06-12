Нужен срочно диктор

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Закрыт13 заявок694 просмотра

Нужен срочно диктор, мужчина, который озвучит на русском и английском языках, нужен  голос лирический, глубокий для озвучки эмоционального видео

4 года назад
marina_7
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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