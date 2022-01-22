Мастер художественного слова. Диктор. Чтец.

Потомственный мастер художественного слова и диктор.

Опыт работы 30 лет. Оперативно озвучу любой художественный текст, документальный фильм, лекцию, ваш канал... К работе подхожу творчески и ответственно. работаю быстро. Собственная аудиостудия. Предпочитаю записывать серьёзные тексты, русскую и мировую классику, озвучивать документальное кино и образовательные каналы. Рекламу сомнительных услуг и товаров просьба не предлагать

примеры моих работ

https://www.youtube.com/channel/UCzChN9rK-K3kV2BRPtuD_ug

О стоимости договоримся.