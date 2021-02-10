Иллюстратор (10 - 15 картинок в мес)

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок517 просмотров
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Иллюстрации как в примере. Пример тем:

Что такое амбулаторная карта

Нужно ли платить за прививку от клещей или все по полису?

Как получить полис новорожденному?

3 года назад
47002
Рома 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
VektorBird
Анастасия 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$60
1 день
Все просто идеально. Надесь продолжить сотрудничество. Однозначно рекомендую
Рекомендую Романа как отличного заказчика. Четко сформулирована задача, были небольшие проблемы с референсами, но нам удалось быстро решить этот вопрос. Консультация по каждому интересующему меня вопросу так же производилась вовремя.
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