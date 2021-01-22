Отрисовка для детской игры

$180
Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок850 просмотров
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Для разработки детских игр требуется отрисовка экранов и персонажей игры.

Важно:

1. Никаких современных анимешных тематик с и пр. Важно именно в детском стиле. Пример игры во вложении.

2. Игры в интернете. Ваши экраны затем программирует наш разработчик закладывая логику переходов.

Примеры отрисовок по другим играм которые уже были сделаны прикладываю.

Таких задач много, если справитесь.

В игре от 10- 20 экранов. Плюс их же немного нужно будет скорректировать для детей с ДЦП.

1 игра на 1 мес. Бюджет 180USD

3 года назад
Droga1979
Евгений 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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