Отрисовка для детской игры

Мы студия настольных игр WarzoneStudio.com. Работаем на рынок США и Канады. Ищем человека для решения постоянных графических задачек. Обязательно владеть: 🖌 Photoshop 🖌 Illustrator Прямо сейчас есть объемная задача по выводу файлов из имеющихся материалов (вывод превью). Прикрепил PDF файл ...
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Для разработки детских игр требуется отрисовка экранов и персонажей игры.
Важно:
1. Никаких современных анимешных тематик с и пр. Важно именно в детском стиле. Пример игры во вложении.
2. Игры в интернете. Ваши экраны затем программирует наш разработчик закладывая логику переходов.
Примеры отрисовок по другим играм которые уже были сделаны прикладываю.
Таких задач много, если справитесь.
В игре от 10- 20 экранов. Плюс их же немного нужно будет скорректировать для детей с ДЦП.
1 игра на 1 мес. Бюджет 180USD
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