Художник-иллюстратор. Рисую для души и воплощаю ваши идеи в жизнь:)
Выполню работу качественно и в срок. Гарантирую вежливость и ответственный подход к делу.
Создаю стилизованные иллюстрации, портреты (как на графическом планшете, так и на бумаге), инфографику, аватарки и иконки для вечных сторис в соц. сетях и сайтов, редактирую и обрабатываю фото и т.п. Также могу делать банеры и превью для видео в ютуб, монтировать видеоролики.
Работаю в AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, Premiere Pro.
Где со мной можно связаться:
- Личные сообщения в Weblancer;
- @tangerine_rgb в Telegram;
- Почта: [email protected].
Портфолио
- Портрет в реализме110 просмотров
- Портретная иллюстрация34 просмотра
- Обложка для книжки34 просмотра
- Стилизация и работа с цветом47 просмотров
- Портреты в стиле Симпсонов57 просмотров
- Обработка портрета в стиле Дрим-арт42 просмотра
- Стикеры для соц. сетей49 просмотров
- Стилизация портрета39 просмотров
- Иконки34 просмотра
- Геометрия34 просмотра