Художник-иллюстратор. Рисую для души и воплощаю ваши идеи в жизнь:)

Выполню работу качественно и в срок. Гарантирую вежливость и ответственный подход к делу.

Создаю стилизованные иллюстрации, портреты (как на графическом планшете, так и на бумаге), инфографику, аватарки и иконки для вечных сторис в соц. сетях и сайтов, редактирую и обрабатываю фото и т.п. Также могу делать банеры и превью для видео в ютуб, монтировать видеоролики.

Работаю в AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, Premiere Pro.

Где со мной можно связаться:

Личные сообщения в Weblancer;

@tangerine_rgb в Telegram;

Почта: [email protected].

Цены зависят от поставленной задачи.