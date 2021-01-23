Художник в стиле Хентай

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок1097 просмотров
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Нужен опытный художник в стиле Хентай, высокий профессиональный уровень рисунка

проект - 2D игра для крупного паблишера, старт работ 1 марта.

оплата по договоренности, дорого.

наличие портфолио в стиле Хентай обязательно.

3 года назад
Jul-afanas223389
Юлия 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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