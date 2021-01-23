Нужно создать 5 макетов, подобных как рисунок с мальчиком и волн вредных излучений. Макеты должны быть с разными спящими детьми. 1 макет - это спящий ребеонок + значок радиации и волны с 2-3 источниками: например кирпич, игрушки, ...
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Нужен опытный художник в стиле Хентай, высокий профессиональный уровень рисунка
проект - 2D игра для крупного паблишера, старт работ 1 марта.
оплата по договоренности, дорого.
наличие портфолио в стиле Хентай обязательно.
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