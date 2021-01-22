Перерисовать фото в схематическую картинку

Для разработки детских игр требуется отрисовка экранов и персонажей игры. Важно: 1. Никаких современных анимешных тематик с и пр. Важно именно в детском стиле. Пример игры во вложении. 2. Игры в интернете. Ваши экраны затем программирует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который знает ПДД (правила дорожного движения) для того чтобы перерисовать фотку в схематическое изображение. Сохранив, все знаки, разметку и дорожную ситуацию.
Фоток примерно 500 штук.
Примеры фоток приаттачил.
- Похожие заказы
- $180Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад
Мы студия настольных игр WarzoneStudio.com. Работаем на рынок США и Канады. Ищем человека для решения постоянных графических задачек. Обязательно владеть: 🖌 Photoshop 🖌 Illustrator Прямо сейчас есть объемная задача по выводу файлов из имеющихся материалов (вывод превью). Прикрепил PDF файл ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать комиксы для ТМ PULLER( Тренировочный снаряд для собак). Есть примеры рисовки комиксов и сюжеты для комиксов которые нужно нарисовать. Если нам понравится Ваша работа, то мы готовы работать с вами на постоянной основе.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт3 года назад
Татуировка мужская Место- рука от плеча до запястья Рисунок дракон против тигра Нужно комбинировать два стиля Япония ирезуми и new shool. По наполнению, цвета, положение, мелочи рисунка обсуждаем индивидуально с художником.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад
Нужно предложить варианты обновления логотипа спортивного клуба. После согласования - внести измененияИллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Иллюстрации как в примере. Пример тем: Что такое амбулаторная карта Нужно ли платить за прививку от клещей или все по полису? Как получить полис новорожденному?Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Нам необходимо сделать А+ контент для наших товаров на Амазон – кухонная утварь. Важно чтобы контент был в одном стиле и смотрелся гармонично(примеры дизайна и подачи прикреплены). 1) Прикрепляю примерную структуру А+ контента, который мы хотим видеть ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
Есть нанесенный маршрут по Азии (несколько отдельных участков на карте. см вложение). Нужно повторить эту карту, обработав её для возможности печати на холст в размере 50 на 40 см. Т.е. основная задача увеличить участки карты с ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
1. Нужен эскиз кровати с постельным бельем в интерьере 2. Эскиз схемы модели Пример стиля прикрепилаИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад