3 иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка84 просмотра
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В похожем стиле как предыдущие картинки, сделать следующие, референсы прикрепляю

3 года назад
val_mil
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
LIVERKA
Лия 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$9
7 дней
Рекомендую!
Ответственный и коммуникабельный заказчик, рекомендую!