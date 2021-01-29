Нарисовать обложку для книги

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка124 просмотра
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Нарисовать обложку для книги

3 года назад
Tatius_FoX
30 летСША
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
mloseva
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$25
1 день
Благодарю за потрясающую работу! Быстро, качественно и очень талантливо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Было очень приятно работать, заказчик знает, что хочет, проявляет инициативу и терпение)