Иконки для хайлайтс Инстаграм + картинка на основании фото (аватар)

$25
Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок429 просмотров
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Требуется сделать 4 обложки и 1 аватар.

Стилистика в которой нужны обложки - бохо, посмотреть можно в файле "Boho highlights". Оформление именно такое, как там. Может можно фон немного в бирюзу.

Сами обложки:

1) Цена - рисунок готовится на основании картинки карты (файл "Цены"), но вместо горы с солнцем будет вписана пятиконечная звезда (пентакли).

2) Как задать вопрос - за основу берётся рисунок три карты и магический шар (файл "Вопрос"), но выполняется в общей стилистике бохо.

3) Отзывы - за основу берётся рисунок узорчатого сердца (файл "Отзывы"), но выполняется в общей стилистике бохо.

4) О себе - перерисовывается глаз без изменений из файла "О себе".

Аватар - фотография человека оформляется как рисунок. Стилистика приведена в файле "Портрет". Единственное, она должна перекликаться по цветовой гамме с обложками, будет фон и побольше цветов - суммарно, около 4-х.

Если есть сложности сделать всё вместе, например, вы готовы сделать только хайлайтс, или только аватар, то пишите, такие варианты тоже рассматриваются.

3 года назад
CapObvious
Денис 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
K_Kristina_24
Кристина 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Была
13 дней назад
3 года назад
$25
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Кристиной. Тот случай, когда художник понимает с полуслова, и выполняет работу в обещанные сроки. Правки были минимальны, всё получилось, практически, с первого раза. Спасибо! Обращусь по этой же тематике в дальнейшем.
Замечательный заказчик! Четкое и очень понятное ТЗ, максимально приятное общение, оплата в сроки! Однозначно рекомендую к сотрудничеству! С удовольствием буду продолжать работу с заказчиком при необходимости!:)