Иконки для хайлайтс Инстаграм + картинка на основании фото (аватар)

Требуется сделать 4 обложки и 1 аватар.

Стилистика в которой нужны обложки - бохо, посмотреть можно в файле "Boho highlights". Оформление именно такое, как там. Может можно фон немного в бирюзу.

Сами обложки:

1) Цена - рисунок готовится на основании картинки карты (файл "Цены"), но вместо горы с солнцем будет вписана пятиконечная звезда (пентакли).

2) Как задать вопрос - за основу берётся рисунок три карты и магический шар (файл "Вопрос"), но выполняется в общей стилистике бохо.

3) Отзывы - за основу берётся рисунок узорчатого сердца (файл "Отзывы"), но выполняется в общей стилистике бохо.

4) О себе - перерисовывается глаз без изменений из файла "О себе".

Аватар - фотография человека оформляется как рисунок. Стилистика приведена в файле "Портрет". Единственное, она должна перекликаться по цветовой гамме с обложками, будет фон и побольше цветов - суммарно, около 4-х.

Если есть сложности сделать всё вместе, например, вы готовы сделать только хайлайтс, или только аватар, то пишите, такие варианты тоже рассматриваются.