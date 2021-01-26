Добрый День! Я ищу художника для выполнения новой задачи. Мне нужно нарисовать как на фото (но при этом сделать так, чтобы не возникло проблем с авторскими правами) + добавить задний фон, который красиво выглядел и красиво смотрелся на принтах (трикотаж). ...
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Нужно нарисовать обложку для книги.
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