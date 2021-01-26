Консультация художника

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Я мастер портретной вышивки (просто как хобби), хочу добавить в свои работы цвета, чтобы выглядело объемно и без цветовой мазни и каши. Хотелось бы получить разъяснение каких-то базовых моментов для цветов тени/средних тонов/света. Пример желаемого под номером 1, мои работы под номером 2.

3 года назад
guest_16118530328987
3 года в сервисе
Был
3 года назад