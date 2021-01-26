Консультация художника

Есть заказ для создания простых макетов задача по ТЗ собрать в Черно Белой В Замкнутых кривых и сохранить в ai 8 версии (Шаблоны уже есть) Макет каждый согласовать, Работать придётся в Вк Пример как на фото в ...
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Я мастер портретной вышивки (просто как хобби), хочу добавить в свои работы цвета, чтобы выглядело объемно и без цветовой мазни и каши. Хотелось бы получить разъяснение каких-то базовых моментов для цветов тени/средних тонов/света. Пример желаемого под номером 1, мои работы под номером 2.
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