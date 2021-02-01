Обр-тать изображения 7 товаров для сайта (нанести простую инфографику)

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок450 просмотров
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Все подробности задания в прилагаемом файле, в нем описание задания, ссылки на исходные фото и тексты для нанесения на фото. срок 1-2 дня

3 года назад
megamarket
Антон 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
santacoding
Александр 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$8
1 день
справился быстро, сделал как нужно, рекомендую!
Четкое ТЗ, отзывчивость, коммуникативность. Рекомендую!