graphic_designe

Наташа Шевчик graphic_designe

 
23 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/shevchik_n45d7

  • можем общаться через телеграмм
Навыки работы с компьютером

  • Adobe Photoshop
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop Lightroom
Учусь на графического дизайнера.

Очень энергичный и жизнерадостный человек.

InDesign
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
super_jeans
Александр 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$20
10 баллов
3 года назад
Логотип для киносайта
Сотрудничеством остался доволен. Наталья внимательно отнеслась ко всем пожеланиям, внесла необходимые правки и сделала именно такой логотип, какой требовался. Мои самые лучшие рекомендации.
Рекомендую к сотрудничеству. Приятное общение, четко и ясно поставлены цели. Оплата поступила в надлежащие сроки.
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