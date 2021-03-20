Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/shevchik_n45d7
- можем общаться через телеграмм
- Adobe Photoshop
- Adobe InDesign
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop Lightroom
Очень энергичный и жизнерадостный человек.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Сотрудничеством остался доволен. Наталья внимательно отнеслась ко всем пожеланиям, внесла необходимые правки и сделала именно такой логотип, какой требовался. Мои самые лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Приятное общение, четко и ясно поставлены цели. Оплата поступила в надлежащие сроки.