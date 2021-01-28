Нарисовать обложку к рассказу

Иллюстрации и РисункиЗакрыт55 заявок844 просмотра
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Необходимо создать обложку к рассказу в жанре "Ужасы": сама иллюстрация + подходящий шрифт для имени автора и названия.

Предоставлю описание, что должно быть изображено, могу накидать от руки, чтоб было понятней.

Рассмотрю так же начинающих дизайнеров, но с портфолио

3 года назад
weekthorovna
Алена 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад