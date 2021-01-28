Нарисовать обложку к рассказу

Необходимо создать обложку к рассказу в жанре "Ужасы": сама иллюстрация + подходящий шрифт для имени автора и названия.

Предоставлю описание, что должно быть изображено, могу накидать от руки, чтоб было понятней.

Рассмотрю так же начинающих дизайнеров, но с портфолио