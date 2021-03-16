Таттоо мастер - художник
Tattoo мастер
Художник
Готов создать для вас эскизы с глубоким смыслом и просто радующие глаз
Мое предложение1. Готов выполнить тестовое задания
2. Любое количество правок до завершения проекта. 3. Предоставление всех материалов по заказу
4. Работа до полного утверждения
5. В случае когда вас не устраивает моя работа и это не исправить правками (такое иногда случается, дизайн ,,,субъективная вещь) возвращаю полную сумму предоплаты.
6. "Предоплату" я лично, не люблю, но иногда она необходима.
7. Для удобства общения, готов общаться "в живую" любой месенжер в помощь. ( голосовые сообщение или аудио связь)
+79883696932 все завязано на этом номере
[email protected] моя почта
Реквезиты:
- VISA/MK 4274 3200 2232 2781 Александр А. Е.
Контакты:
- watsapp 89883696932
- Instagram Zmga666
- Bk. Aleks Evmenkin
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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