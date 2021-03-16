Таттоо мастер - художник

Tattoo мастер

Художник

Готов создать для вас эскизы с глубоким смыслом и просто радующие глаз

Мое предложение

1. Готов выполнить тестовое задания

2. Любое количество правок до завершения проекта. 3. Предоставление всех материалов по заказу

4. Работа до полного утверждения

5. В случае когда вас не устраивает моя работа и это не исправить правками (такое иногда случается, дизайн ,,,субъективная вещь) возвращаю полную сумму предоплаты.

6. "Предоплату" я лично, не люблю, но иногда она необходима.

7. Для удобства общения, готов общаться "в живую" любой месенжер в помощь. ( голосовые сообщение или аудио связь)

+79883696932 все завязано на этом номере

[email protected] моя почта

Реквезиты:

VISA/MK 4274 3200 2232 2781 Александр А. Е.

Контакты: