Дизайнер, иллюстратор

-Навыки работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW

-Работа с традиционными материалами - акварель, акрил, гуашь, тушь, маркеры и др. Предпочтение отдаю графичным работам. Могу работать как в реализме, так и в стилизации. В процессе освоения компьютерной графики

-Создание концепта, стилизация и переработка персонажей, книжные иллюстрации, разработка логотипов, работа с мокапами

-Бакалавр Академии архитектуры и искусств по специальности Дизайн костюма

Контакты: Вк - https://vk.com/odri_frank

Инстаграм - https://www.instagram.com/cotton___thread/