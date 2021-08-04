Дизайнер, иллюстратор
-Навыки работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW
-Работа с традиционными материалами - акварель, акрил, гуашь, тушь, маркеры и др. Предпочтение отдаю графичным работам. Могу работать как в реализме, так и в стилизации. В процессе освоения компьютерной графики
-Создание концепта, стилизация и переработка персонажей, книжные иллюстрации, разработка логотипов, работа с мокапами
-Бакалавр Академии архитектуры и искусств по специальности Дизайн костюма
Контакты: Вк - https://vk.com/odri_frank
Инстаграм - https://www.instagram.com/cotton___thread/
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Портфолио
- Концепты персонажей40 просмотров
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- Портрет51 просмотр
- Карта83 просмотра
- Клеймор77 просмотров
- Hollow Knight86 просмотров
- Дизайн-ивент73 просмотра
- Ветер62 просмотра
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- Игрель76 просмотров
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- Инктобер69 просмотров