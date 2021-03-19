Художница:)

Художник, иллюстратор. Училась в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского с 2013-2016 год по специальности Станковая живопись, живописец-педагог. С 2016-2020 получила высшее образование (бакалавриат) УрГАХУ по специальности Графический дизайн. Рисую иллюстрации карандашом и красками - "традишнл арт", работаю на графическом планшете. Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI. Мне интересно разрабатывать концепт персонажей, а также рисовать иллюстрации к книгам или фильмам.