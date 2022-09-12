slepokworldwide

Николай slepokworldwide

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Озвучка На Английском Языке

    Нужно будет озвучивать 2х минутные ролики где реплики появляются в формате реакции на то, что происходит в видео. За один ролик в среднем выходит 120 - 180 слов. Ищу недорогую озвучку, мужской голос. Дабы отбросить все ...

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужны 2Д художники

    [list][*]Нужны [b]2Д художники[/b] (рисующие в растре). Работа представляет из себя [b]гибрид обычных рисунков и анимаций[/b]. Если быть точным, то [b]это иллюстрации[/b], которые идут по порядку под музыку, повествуя какую-то историю. Параллельно с этим на некоторых ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Слайд шоу с элементами анимации

    Нужны люди для работы с около-анимацией потенциально на продолжительный срок. - Нужны 2Д художники (растровые) с базовыми (самыми минимальными) навыками анимирования. Потому как работать будем с около-анимацией. Заранее хочу немного прояснить - это не полноценная ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    год назад