slepokworldwide

[list][*]Нужны [b]2Д художники[/b] (рисующие в растре). Работа представляет из себя [b]гибрид обычных рисунков и анимаций[/b]. Если быть точным, то [b]это иллюстрации[/b], которые идут по порядку под музыку, повествуя какую-то историю. Параллельно с этим на некоторых ...