slepokworldwide

Нужно будет озвучивать 2х минутные ролики где реплики появляются в формате реакции на то, что происходит в видео. За один ролик в среднем выходит 120 - 180 слов. Ищу недорогую озвучку, мужской голос. Дабы отбросить все ...
Николай slepokworldwideslepokworldwide
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Озвучивание2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
[list][*]Нужны [b]2Д художники[/b] (рисующие в растре). Работа представляет из себя [b]гибрид обычных рисунков и анимаций[/b]. Если быть точным, то [b]это иллюстрации[/b], которые идут по порядку под музыку, повествуя какую-то историю. Параллельно с этим на некоторых ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрытгод назад
Нужны люди для работы с около-анимацией потенциально на продолжительный срок. - Нужны 2Д художники (растровые) с базовыми (самыми минимальными) навыками анимирования. Потому как работать будем с около-анимацией. Заранее хочу немного прояснить - это не полноценная ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрытгод назад