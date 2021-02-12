YanaZhitaeva

Молодой копирайтер с трехлетним опытом работы. Готова обучаться новому

Здравствуйте, Меня зовут Яна!

Я являюсь копирайтером уже более 3 лет, всецело влюблена в работу в интернете.

Из личностных качеств могу выделить коммуникабельность, индивидуальный подход к каждому клиенту и новому заданию, ответственность. Все работы выполняю в срок, пишу четко по ТЗ.

Наиболее интересными темами для меня являются темы красоты, моды, путешествий, но я открыта к новому, готова моментально вовлечься в рабочий процесс и максимально быстро обучаться. Имею первичные навыки работы в графических редакторах.