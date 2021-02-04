Графический Дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Арина, мне 18 лет. Я учусь на графического дизайнера в Чешско-Британском университете. Хорошо владею такими программами, как: Photoshop, Illustrator, Figma, также могу нарисовать от руки. Занимаюсь разработкой логотипов, различных дизайнов для постеров/ баннеров и так далее. Также хорошо владею английским языком. Обращайтесь!