Создание анимации на основе примера

Нужно создать грайфическую анимацию айфона, на котырый приходят сообщения. Эта анимация пойдет на первую страницу сайта. Анимация может быть любого формата (png или на ваше усмотрение), но желательно, чтобы меньше весила, скорость работы сайта тоже важна.

Во вложениие удалось загрузить только картинку, самое видео наглядного примера смогу скинуть по запросу.

Это разовая работа, но в будущем будут еще разные заказы. Мы хотим найти человека с которым легко и приятно коммуницировать, желательно в telegram.

Всем спасибо.