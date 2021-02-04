Нарисовать флип флоп портрет

Нужно создать грайфическую анимацию айфона, на котырый приходят сообщения. Эта анимация пойдет на первую страницу сайта. Анимация может быть любого формата (png или на ваше усмотрение), но желательно, чтобы меньше весила, скорость работы сайта тоже важна. Во ...