Нарисовать флип флоп портрет

Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки870 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется нарисовать флип флоп портрет на основе фотографии.

Пример: https://www.youtube.com/watch?v=2TxMDJTBtmQ

Работа не сложная, портрет должен быть простенким, так как потом на принте будет вырезатся, портретов много, после первой работы предпологается дальнейшее сотрудничество.

3 года назад
webiland
38 летАзербайджан
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Раскраска для детей до 8 лет, от 16 сцен

    Раскраски объединены общим сюжетом и главными героями - викинги. Возрастная группа до 8 лет. Каждая сцена имеет общее название и рекомендации. От которых можно отходить, при необходимости и творческом желании. Всего сцен 16. Возможно, увеличение ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание анимации на основе примера

    Нужно создать грайфическую анимацию айфона, на котырый приходят сообщения. Эта анимация пойдет на первую страницу сайта. Анимация может быть любого формата (png или на ваше усмотрение), но желательно, чтобы меньше весила, скорость работы сайта тоже важна. Во ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать картинку

    Необходимо нарисовать картинку (с супергероями) похожими на вложенные образцы. Картинки в дальнейшем будут переноситься на ткань. Требования к картинке: 1. Мин 300dpi 2. при переносе на ткань размер должен быть 140/300см 3. рисовать нужно с учетом клиньев, из ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рисунок портрета карандашом

    Портрет должен быть в формате А3, ч/б; Портрет вышлю личным сообщением; Сроки: до понедельника (11,01,2021); Рассматриваю профессиональное качество исполнения. Готов платить за качество! Связь по Whatsapp или Viber.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать 100 картинок в Canva по шаблонам

    Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Работа очень простая, справится практически любой. Что нужно сделать: 1. Отрисовать простенькую картинку для пина в [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcanva.com]Canva.com[/url] (шлепаем картинку+ пишем крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fw7lt6n]https://prnt.sc/w7lt6n[/url] и [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fxzzhqk]https://prnt.sc/xzzhqk[/url] и [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fw7lwyv]https://prnt.sc/w7lwyv[/url]) 2. Составить заголовок и описание ...

    Иллюстрации и Рисунки39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать 5-10 2D персонажей для мобильной игры

    $265

    Привет! Меня зовут Алексей. Мы создаем свой проект в формате игры-сторителлинг для мобильных устройств под рабочим названием "Запретный плод". Поэтому в данный момент встала первоначальная и важная задача - найти хорошего 2D художника-иллюстратора и соответственно создать качественную ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    3 года назад