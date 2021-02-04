Раскраски объединены общим сюжетом и главными героями - викинги. Возрастная группа до 8 лет. Каждая сцена имеет общее название и рекомендации. От которых можно отходить, при необходимости и творческом желании. Всего сцен 16. Возможно, увеличение ...
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Требуется нарисовать флип флоп портрет на основе фотографии.
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=2TxMDJTBtmQ
Работа не сложная, портрет должен быть простенким, так как потом на принте будет вырезатся, портретов много, после первой работы предпологается дальнейшее сотрудничество.
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