Раскраска для детей до 8 лет, от 16 сцен

Раскраски объединены общим сюжетом и главными героями - викинги. Возрастная группа до 8 лет. Каждая сцена имеет общее название и рекомендации. От которых можно отходить, при необходимости и творческом желании.

Всего сцен 16. Возможно, увеличение их количества до 60 и более. В целом, если есть идеи по поводу новых сцен – обсуждаем.

Должны быть выполнены в векторной графике (чб), желательно Adobe Illustrator.

Пример во вложении.