Графический дизайнер
Привет!
Меня зовут Настя, Я - графический дизайнер.
3 года я являюсь дизайнером творческих презентаций event-направления.
На моей практике более 50 креативных презентаций, фирменные стили, логотипы, рекламные посты для инстаграм, полиграфия.
Я прошла обучение по направлению "Графический дизайн" в 2020 году.
На данный момент занимаюсь расширением своего портфолио.
Мой инстаграм: @nastyavita
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- SMART GAMES36 просмотров
- INSIGHT event agency41 просмотр
- Макет пригласительных76 просмотров
- Логотип для дизайнера76 просмотров
- Разработка логотипа для шоколадных боксов.64 просмотра
- Логотип для домашней кондитерской55 просмотров