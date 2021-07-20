Графический дизайнер

Привет!

Меня зовут Настя, Я - графический дизайнер.

3 года я являюсь дизайнером творческих презентаций event-направления.

На моей практике более 50 креативных презентаций, фирменные стили, логотипы, рекламные посты для инстаграм, полиграфия.

Я прошла обучение по направлению "Графический дизайн" в 2020 году.

На данный момент занимаюсь расширением своего портфолио.

Мой инстаграм: @nastyavita