Нарисовать 3 картинки на тему криптовалюты (Bitcoin)

Привет Катя! Меня зовут Артем.

Можешь пожалуйста нарисовать мне 3 крутые картинки на криптовалютную тематику? Особой конкретики нет, так что можно сказать свободное творчество. Можно использовать изображение ракеты например, и слоган "To the Moon". А также логотип битктина, эфириума и догикоина (собачки). Фэйс Илона Маска я думаю тоже можно использовать. Фоном может быть поверхность Луны, или космос, и т.д.

В формате psd, размер A4 (или любой другой подобный размер, вертикальный или горизонтальный не важно). Язык только английский.

Спасибо :)