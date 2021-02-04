Нужно создать грайфическую анимацию айфона, на котырый приходят сообщения. Эта анимация пойдет на первую страницу сайта. Анимация может быть любого формата (png или на ваше усмотрение), но желательно, чтобы меньше весила, скорость работы сайта тоже важна. Во ...
Нарисовать 3 картинки на тему криптовалюты (Bitcoin)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет Катя! Меня зовут Артем.
Можешь пожалуйста нарисовать мне 3 крутые картинки на криптовалютную тематику? Особой конкретики нет, так что можно сказать свободное творчество. Можно использовать изображение ракеты например, и слоган "To the Moon". А также логотип битктина, эфириума и догикоина (собачки). Фэйс Илона Маска я думаю тоже можно использовать. Фоном может быть поверхность Луны, или космос, и т.д.
В формате psd, размер A4 (или любой другой подобный размер, вертикальный или горизонтальный не важно). Язык только английский.
Спасибо :)
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо нарисовать картинку (с супергероями) похожими на вложенные образцы. Картинки в дальнейшем будут переноситься на ткань. Требования к картинке: 1. Мин 300dpi 2. при переносе на ткань размер должен быть 140/300см 3. рисовать нужно с учетом клиньев, из ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад
Портрет должен быть в формате А3, ч/б; Портрет вышлю личным сообщением; Сроки: до понедельника (11,01,2021); Рассматриваю профессиональное качество исполнения. Готов платить за качество! Связь по Whatsapp или Viber.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Работа очень простая, справится практически любой. Что нужно сделать: 1. Отрисовать простенькую картинку для пина в [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcanva.com]Canva.com[/url] (шлепаем картинку+ пишем крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fw7lt6n]https://prnt.sc/w7lt6n[/url] и [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fxzzhqk]https://prnt.sc/xzzhqk[/url] и [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fw7lwyv]https://prnt.sc/w7lwyv[/url]) 2. Составить заголовок и описание ...Иллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрыт3 года назад
- $265
Привет! Меня зовут Алексей. Мы создаем свой проект в формате игры-сторителлинг для мобильных устройств под рабочим названием "Запретный плод". Поэтому в данный момент встала первоначальная и важная задача - найти хорошего 2D художника-иллюстратора и соответственно создать качественную ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо создать обложку к рассказу в жанре "Ужасы": сама иллюстрация + подходящий шрифт для имени автора и названия. Предоставлю описание, что должно быть изображено, могу накидать от руки, чтоб было понятней. Рассмотрю так же начинающих дизайнеров, но ...Иллюстрации и Рисунки55 заявокЗакрыт3 года назад
Пример прикреплён: Выберу исполнителя, который справится в коротких сроках и адекватной ценой.Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт3 года назад