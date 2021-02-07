Что за эффект в фотошопе? Плюс шрифт

Представьте себе комикс, в котором живут персонажи из примеров. Ваша задача нарисовать новых персонажей в том же стиле и разложить их пошагово. Я дам вам образы или ситуации. Например: ковбой, полицейский, охотиться, думает. А вам ...
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1. Во вложении 2 файла. На фоне наложение белого (какой-то эффект размытости, ещё похоже и градиентный) . Нужно повторить это наложение на моей картинке
2. Нижний логотип. (Второй). Там, где место для текста нужно написать современно и просто "Дом кровли".
Это 2 разные задачи.
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