Что за эффект в фотошопе? Плюс шрифт

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок273 просмотра
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1. Во вложении 2 файла. На фоне наложение белого (какой-то эффект размытости, ещё похоже и градиентный) . Нужно повторить это наложение на моей картинке

2. Нижний логотип. (Второй). Там, где место для текста нужно написать современно и просто "Дом кровли".

Это 2 разные задачи. 

3 года назад
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
Выбранный исполнитель
pashashalaev77
Павел Шалаев 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
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