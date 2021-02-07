Что за эффект в фотошопе? Плюс шрифт

1. Во вложении 2 файла. На фоне наложение белого (какой-то эффект размытости, ещё похоже и градиентный) . Нужно повторить это наложение на моей картинке

2. Нижний логотип. (Второй). Там, где место для текста нужно написать современно и просто "Дом кровли".

Это 2 разные задачи.