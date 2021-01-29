Необходимо создать Логотип для доставки еды

Логотипы и ЗнакиЗакрыт48 заявок533 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания будет заниматься доставкой еды,всего нескольких позиций:Шаверма,картофель фри,котлеты по киевски.Необходимо это все задействовать в логотипе.

3 года назад
guest_16122514569094
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Логотип для маркетинговой компании

    $50

    Здравствуйте, [b]Задача:[/b] Нужно создать лого для компании, которая занимается маркетингом/продажей трафика. Лого должен состоять из картинки и текста. КАРТИНКА: изображение "массивного куба", "прочного куба" или "надежного куба" ТЕКСТ, только название компании: Название - [b]SolidQube[/b]/[b]SOLIDQUBE[/b] Solid - прочный, массивный, надежный (на ваш выбор, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка логотипа

    Разработать логотип для производственной компании. Проект должен быть выполнен в векторной графике. В дальнейшем должен быть передан по слоям. Форматы: ai, jpg, png, psd. 1. Логотип. 2. Водяной знак. 3. Фавикон. 4. Фото профиля instagram. Логотип должен быть ярким и ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого

    Мені потрібен логотип для мобільного додатку. Основна ідея додатку - користувачі можуть створювати списки бажаних подарунків, ділитися ними з друзями і ті можуть купувати на свята саме те, що людина хоче. Назва додатку Rolbox. Прикріпляю пару ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходима разработка Логотип

    Здравствуйте, требуется разработка логотипа для видеоблога. Форматы размещения для аватарок в Тик Ток, Инсте и т.д Есть общее представление о концепции логотипа, необходимо доработать его заданному ТЗ. От соискателя необходимо предоставить портфолио.

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад