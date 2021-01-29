Логотип для мобильного приложения

Здравствуйте, [b]Задача:[/b] Нужно создать лого для компании, которая занимается маркетингом/продажей трафика. Лого должен состоять из картинки и текста. КАРТИНКА: изображение "массивного куба", "прочного куба" или "надежного куба" ТЕКСТ, только название компании: Название - [b]SolidQube[/b]/[b]SOLIDQUBE[/b] Solid - прочный, массивный, надежный (на ваш выбор, ...
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Требуется разработать минималистичный логотип для видеосоцсети. Нужны варианты и правки. Возможна премия. Желательно иметь портфолио.
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