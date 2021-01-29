Разработать логотип для переводческой компании

Компания будет заниматься доставкой еды,всего нескольких позиций:Шаверма,картофель фри,котлеты по киевски.Необходимо это все задействовать в логотипе.
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Добрый день!
Необходимо разработать дизайн логотип логотип для переводческой компании. Есть старый логотип, сделанный автоматизированными средствами. Изменился дизайн сайта, старый логотип не подходит. Использовать логотип планируется в соцсетях, маркетинговых материалах компании, возможно, на визитках и печатных материалах.
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