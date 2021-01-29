Разработать логотип для переводческой компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки475 просмотров
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Добрый день!

Необходимо разработать дизайн логотип логотип для переводческой компании. Есть старый логотип, сделанный автоматизированными средствами. Изменился дизайн сайта, старый логотип не подходит. Использовать логотип планируется в соцсетях, маркетинговых материалах компании, возможно, на визитках и печатных материалах.

3 года назад
popovkirill
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$30
3 дня
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