готовый простой логотип в png: сделать его в заново фотошопе, четко и ровно, просто в черном цвете, в png, в разрешении 2000x2000
Разработать логотип для сайта по продаже аргентинского гриля Toro Gril
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Название компании: Toro Grill
Род деятельности компании: Производство и продажа аргентинских грилей
Описание продуктов/услуг: Несколько вариаций аргентинских грилей (дешевый, средний, дорогой)
Каналы распространения и география продаж: PPC, SMM, Германия
Портрет целевой аудитории: Взрослый, с достатком выше среднего, гурман, ценитель аргентинского стейка, кейтеринг.
Основные конкурентные преимущества:
- немецкое качество (качество)
- гарантия n-е кол-во лет
- разные размеры
- легкость в экслуатации + разборные моющиеся части + огнеупорный кирпич
- даёт возможность использовать 24/7
- регулировка высоты
- возможность жарить разные виды мяса, сосисок
Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе? Toro Grill
Логотип создается впервые или существовал ранее и в настоящее время создается заново (ребрендинг)? (при ребрендинге добавьте изображение текущего логотипа) впервые
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