Разработать логотип для сайта по продаже аргентинского гриля Toro Gril

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки1807 просмотров
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#1$30

Название компании: Toro Grill

Род деятельности компании: Производство и продажа аргентинских грилей

Описание продуктов/услуг: Несколько вариаций аргентинских грилей (дешевый, средний, дорогой)

Каналы распространения и география продаж: PPC, SMM, Германия

Портрет целевой аудитории: Взрослый, с достатком выше среднего, гурман, ценитель аргентинского стейка, кейтеринг.

Основные конкурентные преимущества:

- немецкое качество (качество)

- гарантия n-е кол-во лет

- разные размеры

- легкость в экслуатации + разборные моющиеся части + огнеупорный кирпич

- даёт возможность использовать 24/7

- регулировка высоты

- возможность жарить разные виды мяса, сосисок

Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе? Toro Grill

Логотип создается впервые или существовал ранее и в настоящее время создается заново (ребрендинг)? (при ребрендинге добавьте изображение текущего логотипа) впервые

Логотип для сайта
3 года назад
makarenkov93
Максим 
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