Photoshop и Ilustrator Expert+ Профессиональный фотограф и ретушер с 2015 года.
+ Фрилансер с самым высоким рейтингом? Более 40 проектов выполнено, более 500 часов отработано. 100% успешная работа.
+ Я Фотошопер и Эксперт по иллюстрированию. Предоставляю такие услуги как: ретушь кожи, обработка фотографий. коррекция цвета и света, творческое редактирование, маскирование, создание рекламы и баннеров, а также любые работы в Photoshop.
+ Создал новый креативный логотип. Эксперт Adobe Ilustrator.
Я могу сделать:
☑ креатив и фото манипуляции
☑ любые задачи редактирования фотографий
☑ восстановление старых и поврежденных фотографий
☑ создал логотип
☑ поменяли логотип (как хотят)
☑ презентация
☑ дизайн для сайтов
Портфолио
- Уникальные логотипы90 просмотров
- Презентация68 просмотров
- Уникальные логотипы85 просмотров
- Уникальные логотипы84 просмотра