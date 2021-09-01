Photoshop и Ilustrator Expert+ Профессиональный фотограф и ретушер с 2015 года.

+ Фрилансер с самым высоким рейтингом? Более 40 проектов выполнено, более 500 часов отработано. 100% успешная работа.

+ Я Фотошопер и Эксперт по иллюстрированию. Предоставляю такие услуги как: ретушь кожи, обработка фотографий. коррекция цвета и света, творческое редактирование, маскирование, создание рекламы и баннеров, а также любые работы в Photoshop.

+ Создал новый креативный логотип. Эксперт Adobe Ilustrator.

Я могу сделать:

☑ креатив и фото манипуляции

☑ любые задачи редактирования фотографий

☑ восстановление старых и поврежденных фотографий

☑ создал логотип

☑ поменяли логотип (как хотят)

☑ презентация

☑ дизайн для сайтов