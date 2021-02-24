Логотип для интернет магазина по продаже заготовок ключей

# 1 — $ 30

Нужно нарисовать уникальный логотип компании "KEY-SMT в Adobe Illustrator.

Логотип должен быть современным, запоминающимся! Чтобы вызывал доверие и характеризовал вид деятельности компании по: продаже заготовок ключей, а также услуги по изготовление самих разных ключей для автомобиля, квартиры, домофона и тд. тп.

По цветовой гамме лучше брать цвета: красный, черный, серый и белый.

Наш магазин заготовок для ключей - https://key-smt.com.ua (тут старый логотип который будем менять). Ниже указанные логотипы которы более-менее нравятся.

https://ibb.co/pfdSmJT

https://ibb.co/ZNN2gDh