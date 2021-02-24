Логотип для интернет магазина по продаже заготовок ключей

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок1958 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$30

Нужно нарисовать уникальный логотип компании "KEY-SMT в Adobe Illustrator.

Логотип должен быть современным, запоминающимся! Чтобы вызывал доверие и характеризовал вид деятельности компании по: продаже заготовок ключей, а также услуги по изготовление самих разных ключей для автомобиля, квартиры, домофона и тд. тп. 

По цветовой гамме лучше брать цвета: красный, черный, серый и белый.

Наш магазин заготовок для ключей - https://key-smt.com.ua (тут старый логотип который будем менять). Ниже указанные логотипы которы более-менее нравятся.

https://ibb.co/pfdSmJT

https://ibb.co/ZNN2gDh

3 года назад
Zhenia_Boin
Евгений 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
Хороший исполнитель рекомендую! Логотип супер)
Евгений прекрасный заказчик! Рекомендую) Спасибо за интересный конкурс.
Заявки фрилансеров
Асан
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елена
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Бакай
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ольга
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
Ирина
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алексей
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Алина
31 год
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
9 отзывов
3 года назад
Евгений
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
28 отзывов
3 года назад
Прасковья
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Марина
35 лет
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Олексий
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Абдуллах
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Софья
74 года
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
61 отзыв
3 года назад
Игорь
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
3 года назад
Полина
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Константин
31 год
10 лет в сервисе
Был
день назад
68 отзывов
3 года назад
Данил
22 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дарья
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валентин
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
21 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Анна
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
25 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад