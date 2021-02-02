Перерисовать логотип в отличном качестве

Логотипы и ЗнакиЗакрыт53 заявки765 просмотров
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Перерисовать логотип с название и слоганом в отличном качестве

Между листьев в самом дереве убрать небольшие тонкие линии

Сделать в более золотом цвете сам логотип и саму надпись

Фон черный (без серого пятна как в исходнике)

Сделать без остатков вод. знаков

Просьба дать сроки в днях

3 года назад
khammisha
35 летБельгия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад