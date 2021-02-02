Перерисовать логотип в отличном качестве

Перерисовать логотип с название и слоганом в отличном качестве

Между листьев в самом дереве убрать небольшие тонкие линии

Сделать в более золотом цвете сам логотип и саму надпись

Фон черный (без серого пятна как в исходнике)

Сделать без остатков вод. знаков

Просьба дать сроки в днях