khammisha

Михаил Хам khammisha

 
35 летБельгия/Тинен
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимировать картинку

    Необходимо создать интро из картинки, в прикрепленных файлах. Идея такая: дерево растет, расцветает, после падает один лист и преобразуется в буквы ORANGE TREE и появляется слоган grow up to real magiс.  Желательно сделать ее динамичной около 1-2 сек.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перерисовать логотип в отличном качестве

    Перерисовать логотип с название и слоганом в отличном качестве Между листьев в самом дереве убрать небольшие тонкие линии Сделать в более золотом цвете сам логотип и саму надпись Фон черный (без серого пятна как в исходнике) Сделать без остатков ...

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Повторить спецэффект

    $24

    Необходимо повторить спецэффект, как в  этом видео [url=https://youtu.be/N--a2OuPLok]youtu.be/N--a2OuPLok[/url] на 4:23 минуте   Насколько мне известно, тут необходима работа с масками. Есть видео, как это в общем можно реализовать [url=https://youtu.be/OsTt6Vg-zC0]youtu.be/OsTt6Vg-zC0[/url]  Если Вы согласны взяться за этот проект, напишите какие исходные материалы Вам ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Telegram Bot и 1С

    $70

    Необходимо создать Telegram bot'а, у которого будет кнопка ДДС(Движение денежных средств), и при нажатии на нее, отправлялся отчет анализ движения денежных средств из 1С в формате excel.  Дедлайн: 20.09.17  Важные требования:  -Выполнить работу в срок  -Выходить на связь в ...

    Телеграм бот
    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
White_Hunter
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Повторить спецэффект
Исходное видео было снято на хорошем уровне, во время монтажа корректировать по мимо поставленной работы практически ничего не пришлось, оплата была во время, готов ещё сотрудничать)
Лучший по монтажу! Все сделано в кратчайшие сроки и наилучшим образом! Еще раз спасибо!
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