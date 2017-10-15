Необходимо повторить спецэффект, как в этом видео [url=https://youtu.be/N--a2OuPLok]youtu.be/N--a2OuPLok[/url] на 4:23 минуте Насколько мне известно, тут необходима работа с масками. Есть видео, как это в общем можно реализовать [url=https://youtu.be/OsTt6Vg-zC0]youtu.be/OsTt6Vg-zC0[/url] Если Вы согласны взяться за этот проект, напишите какие исходные материалы Вам ...