Необходимо создать интро из картинки, в прикрепленных файлах. Идея такая: дерево растет, расцветает, после падает один лист и преобразуется в буквы ORANGE TREE и появляется слоган grow up to real magiс. Желательно сделать ее динамичной около 1-2 сек.
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Необходимо повторить спецэффект, как в этом видео [url=https://youtu.be/N--a2OuPLok]youtu.be/N--a2OuPLok[/url] на 4:23 минуте Насколько мне известно, тут необходима работа с масками. Есть видео, как это в общем можно реализовать [url=https://youtu.be/OsTt6Vg-zC0]youtu.be/OsTt6Vg-zC0[/url] Если Вы согласны взяться за этот проект, напишите какие исходные материалы Вам ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
Необходимо создать Telegram bot'а, у которого будет кнопка ДДС(Движение денежных средств), и при нажатии на нее, отправлялся отчет анализ движения денежных средств из 1С в формате excel. Дедлайн: 20.09.17 Важные требования: -Выполнить работу в срок -Выходить на связь в ...1С-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад