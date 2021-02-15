Анимировать картинку

Есть купленный пакет анимаций в афере, использовали их в веб дизайн на сайт. Но нужно максимально его облегчись, решили - нужны в SVG или JSON Кто может помочь? кол-во 4 шт. Пример анимации [url=https://drive.google.com/file/d/1OcM8EIclOivTO4z32mnKYyf_2xABa8pS/view?usp=sharing%A0]https://drive.google.com/file/d/1OcM8EIclOivTO4z32mnKYyf_2xABa8pS/view?usp=sharing [/url] Ожидаю ответов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интро из картинки, в прикрепленных файлах.
Идея такая:
дерево растет, расцветает, после падает один лист и преобразуется в буквы ORANGE TREE и появляется слоган grow up to real magiс.
Желательно сделать ее динамичной около 1-2 сек.
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